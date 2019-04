Maggie de Block confirme la demande américaine d'explications sur les visas humanitaires

(Belga) La ministre en charge de l'Asile et de la Migration, Maggie De Block (Open Vld), confirme que l'ambassade américaine a demandé dans un courrier des explications sur les visas humanitaires que l'ex-secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) a octroyés via des intermédiaires à 1.502 ressortissants syriens. "Nous allons expliquer aux Américains que cette pratique a cessé depuis que j'ai reprise le département", réagit samedi Mme De Block.

Theo Francken est sous le feu des critiques depuis qu'il est apparu au début de l'année que des intermédiaires avaient délivré des visas humanitaires à ces 1.502 personnes. Une enquête de l'Office des étrangers a révélé que 121 Syriens sont actuellement introuvables, dont au moins 107 figuraient sur une liste de l'intermédiaire le plus connu dans cette affaire, Melikan Kucam (N-VA). Dans un courrier envoyé au ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR), le gouvernement américain demande aujourd'hui des éclaircissements. Cette missive est arrivée samedi matin, via les Affaires étrangères, au cabinet de la ministre en charge de l'Asile et de la Migration, précise Maggie De Block. La Belgique est l'un des 50 pays "privilégiés" dont la population ne doit pas acquérir de visa pour se rendre aux Etats-Unis. La ministre entend veiller à ce que les citoyens belges continuent à pouvoir voyager de manière simple vers les Etats-Unis. (Belga)