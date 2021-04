Major et Champ, les chiens de Joe Biden, de retour à la Maison Blanche un mois après un "incident de morsure" (photos)

Major et Champ, les chiens du président américain Joe Biden, ont fait leur retour à la Maison Blanche après un mois d'absence.

Il y a un mois, Major, jeune et fougueux berger allemand avait vivement réagi face à quelqu'un "qu'il ne connaissait pas", provoquant, selon la communication soigneusement calibrée de la Maison Blanche, une "légère blessure". Dans la foulée, il a été renvoyé, avec son compagnon Champ, à Wilmington, le fief du président dans le Delaware. Après avoir suivi un entrainement sur place, les deux chiens ont fait leur retour à la Maison Blanche ce mercredi 31 mars.

Arrivés à la Maison Blanche quelques jours après Joe et Jill, Major, 3 ans, et Champ, de dix ans son ainé, sont rapidement devenus célèbres, d'autant que Donald Trump ne cachait pas son peu d'intérêt pour les chiens. Major avait déjà fait parler de lui fin novembre lorsque Joe Biden, déjà élu mais pas encore président, s'était fracturé le pied en jouant avec lui.

Un chien issu d'un refuge



Premier chien issu d'un refuge à s'installer au 1600 Pennsylvania Avenue, il avait été adopté par les Biden fin 2018. "Nous avons demandé au vétérinaire: que pouvons-nous faire pour que Champ garde la forme? Il nous a dit: prenez un jeune chien", racontait il y a quelques semaines Joe Biden. Mais dans un entretien à NBC, la Première dame Jill Biden a expliqué que l'adaptation à la vie présidentielle, et à une certaine forme de célébrité, n'était pas simple.





"Nous avons un vieux chien et un très jeune chien", a-t-elle souligné. "Ils doivent prendre l'ascenseur, auquel ils ne sont pas habitués. Ils doivent sortir sur la pelouse sud avec beaucoup de gens qui les regardent..."

"De super First Dogs"

"Je suis peut-être un peu partial mais je pense que Champ et Major feraient de super First Dogs!": pendant la campagne, Joe Biden a régulièrement mis en scène ses deux bergers allemands. Et depuis son arrivée au pouvoir, il a continué dans la même veine, publiant en particulier des photos où on les voit dans le Bureau ovale lors d'une réunion avec ses conseillers.







Il a aussi posé avec ses deux chiens devant le célèbre Resolute desk, légende à l'appui: "Peu de gens ont accès au Bureau ovale. Je suis heureux d'annoncer que ces deux-là sont sur la liste".



Le 46e président de l'histoire s'inscrit dans une longue tradition: depuis plus d'un siècle, tous les locataires de la Maison Blanche ont, à un moment ou à un autre, eu un chien. À une exception près: Donald Trump.



Face aux interrogations répétées sur ce thème, il avait fini par aborder lui-même le sujet lors d'un meeting de campagne à El Paso, au Texas, début 2019. Explication avancée par le tempétueux milliardaire? Une charge de travail trop importante qui ne lui permettait pas d'envisager une telle hypothèse. "Honnêtement, cela ne me dérangerait pas d'en avoir un mais je n'ai pas le temps."