Malaisie: 72 sacs remplis d'argent et de bijoux saisis chez l'ex-Premier ministre

(Belga) La police malaisienne a saisi 284 cartons dont 72 étaient remplis d'argent et de bijoux lors d'une perquisition au domicile de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, soupçonné de détournements de fonds, rapportent vendredi des médias locaux.

"Notre personnel a vérifié ces sacs et découvert diverses devises parmi lesquelles des ringgit malaisiens et des dollars américains, des montres et des bijoux dans 72 sacs", a déclaré Amar Singh, chef du département de la criminalité financière de la police, cité par des médias. (Belga)