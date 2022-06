Malawi: le pays entier plongé dans le noir à cause d'une panne d'électricité

(Belga) Le Malawi, un des pays les plus pauvres de la planète, était plongé dans le noir samedi soir en raison d'une panne majeure d'électricité affectant tout le territoire, a annoncé la compagnie nationale d'énergie (Escom) dans un communiqué.

"Une coupure du système aux alentours de 18H00 samedi 18 juin 2022 a provoqué une perte de l'alimentation en électricité dans le pays. Des efforts sont déployés pour rétablir l'alimentation le plus rapidement possible", a précisé Escom. S'excusant pour le désagrément, l'entreprise publique a recommandé à ses usagers d'éteindre leurs appareils électriques "car le courant pourrait être rétabli plus tôt qu'attendu". Le pays connait depuis plusieurs mois des coupures massives qui peuvent durer jusqu'à huit heures. Fin janvier, les Malawites sont restés sans électricité pendant trois jours après le passage de la tempête tropicale Ana, qui a fait des dizaines de morts en Afrique australe et endommagé une des principales centrales électriques du pays. Cette nouvelle coupure nationale a provoqué la colère des internautes. "Admettons simplement que notre pays est pauvre et fauché", a posté un habitant sur Facebook. "Dans d'autres pays, dix minutes de panne de courant, le ministre sort pour s'excuser auprès de la population". Le Malawi est confronté à de grandes difficultés économiques et éclaboussé par de nombreux scandales politiques liés à la corruption. Moins de 15% de la population, qui compte plus de 19 millions d'habitants, a accès à l'électricité, d'origine hydroélectrique à plus de 90 %, selon la Banque mondiale. Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. (Belga)