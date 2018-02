Maldives: la Cour suprême ordonne la libération des prisonniers politiques

(Belga) La Cour suprême des Maldives a ordonné jeudi la libération de tous les prisonniers politiques de haut rang, dont l'ancien président Mohamed Nasheed, condamné à 13 ans de prison pour terrorisme.

Selon une ordonnance publiée par le plus haut tribunal du pays, M. Nasheed, qui s'est exilé à Londres en 2016 après avoir fui les Maldives à la faveur d'une permission médicale, a été disculpé des charges de terrorisme. Cette décision surprise laisse la voie libre à Mohamed Nasheed pour retourner dans sa patrie et se présenter à la prochaine élection face au président Abdulla Yameen. Dans son ordonnance, que l'AFP a pu consulter, la Cour suprême a indiqué que "la nature contestable et politiquement motivée des procès des leaders politiques justifie un nouveau procès". La Cour a ordonné aux autorités de "relâcher immédiatement les leaders emprisonnés jusqu'à ce qu'une cour de justice en juge autrement". Presque toutes les principaux leaders de l'opposition et un certain nombre de dissidents du parti au pouvoir ont été emprisonnés ou se sont exilés ces dernières années sous la présidence de M. Yameen. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, après une élection controversée qui l'opposait à Mohamed Nasheed, le président Yameen mène une intense répression contre les dissidents politiques de cet archipel de quelque 340.000 habitants à majorité musulmane. (Belga)