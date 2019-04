Mali: 15 djihadistes présumés "neutralisés" près de la frontière burkinabè

(Belga) L'armée malienne et la force française Barkhane ont "neutralisé" 15 djihadistes présumés dimanche dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso, a-t-on appris lundi de sources militaires.

Par ailleurs, dans la même région, à Dioura, où une attaque djihadiste le 17 mars avait fait 26 morts parmi les militaires maliens, plusieurs civils ont été tués lundi par des tirs de soldats après une explosion accidentelle qui a fait croire à un nouvel attentat, a-t-on appris de sources concordantes. Dimanche, "lors de l'opération Tièsaba/Bourgou 1, les FAMa (forces armées maliennes, NDLR) ont neutralisé quinze terroristes, récupéré quatorze motos, de l'armement, du matériel explosif, des munitions et fait des prisonniers", a annoncé l'armée malienne dans un communiqué lundi. L'armée malienne n'a mentionné ni la localisation de l'opération ni la participation de Barkhane. Mais des sources militaires maliennes ont affirmé à l'AFP que l'opération avait été conduite avec la force française à la frontière burkinabè, à l'est de la capitale régionale, Mopti. "Depuis bientôt une semaine, il y a eu des cibles et des opérations coordonnées ont été menées" entre l'armée malienne et Barkhane à la frontière, a indiqué à l'AFP un officier malien déployé dans la zone. Selon une autre source militaire malienne, "l'opération a eu lieu dans le village frontalier de Petedougou, vers le Burkina Faso". "Les forces armées du Burkina et Niger sont au courant de cette opération menée uniquement par les FAMa et Barkhane", a souligné cette source, confirmant le bilan du communiqué militaire. L'état-major français n'a pas fait état de cette opération mais a récemment annoncé l'extension depuis le début de l'année de l'action de Barkhane au Gourma (centre). La force française a notamment établi une base avancée à Gossi pour rayonner sur cette zone, à cheval sur trois régions maliennes (Gao, Tombouctou et Mopti). A Dioura, dans la même région mais au nord-ouest de Mopti, une explosion d'origine accidentelle a provoqué des tirs de militaires maliens qui ont coûté la vie lundi à des civils en ce jour de foire hebdomadaire, selon des habitants. (Belga)