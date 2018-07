Mali: 4 soldats français de la force Barkhane blessés à Gao

(Belga) Quatre soldats français de la force Barkhane ont été blessés dimanche lors d'une attaque terroriste dans un quartier de Gao, principale ville du nord du Mali, a annoncé l'état-major français des armées.

Il y a eu "quatre blessés chez Barkhane" et au moins deux morts et une vingtaine de blessés chez les civils, a indiqué l'état-major. Selon les autorités maliennes citant un bilan provisoire de source hospitalière, cet attentat a fait quatre morts et 23 blessés parmi des civils. "Des militaires français de la force Barkhane (4.000 hommes, NDLR) sont tombés ce dimanche dans une embuscade tendue par des terroristes à la sortie qui mène vers la localité de Bourem", avait déclaré auparavant une source militaire occidentale, information confirmée par une source militaire malienne. A Paris, l'armée française a assuré qu'aucun soldat français n'avait été tué dans cette attaque. "Il n'y a pas de mort parmi les soldats français", a déclaré le porte-parole de l'état-major français des armées, le colonel Patrik Steiger. La ministre française des Armées, Florence Parly, a déclaré dans un tweet que "le terrorisme a encore lâchement frappé au Mali". "Des civils ont perdu la vie et des militaires français sont blessés. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite un prompt rétablissement à nos soldats. Notre détermination ne faiblit pas". (Belga)