Mali: au moins une cinquantaine de civils tués pendant une visite du Conseil de sécurité

(Belga) Au moins une cinquantaine d'habitants d'un village peul du Mali ont été tués samedi par des membres présumés de groupes de chasseurs dogons, près de la frontière avec le Burkina Faso, en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU dans un Sahel en proie à la menace djihadiste.

Depuis l'apparition il y a quatre ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies bambara et dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leurs propres "groupes d'autodéfense". Ces violences ont coûté la vie à plus de 500 civils en 2018, selon l'ONU. Samedi à l'aube, c'est un de ces groupes de chasseurs dogons présumés qui a semé la désolation dans le village d'Ogossagou-Peul, dans la zone de Bankass, près de la frontière avec le Burkina Faso, tuant au moins une cinquantaine de personnes, selon des sources concordantes. "Au moins cinquante civils peuls ont été tués samedi dans le village d'Ogossagou", a affirmé à l'AFP une source de sécurité malienne précisant que les chasseurs traditionnels avaient attaqué à coups de fusil et de machette. Ce bilan a été confirmé par le maire de la localité voisine de Ouenkoro, Cheick Harouna Sankaré, qui a dénoncé "un massacre de civils peuls par des chasseurs traditionnels dogons" se demandant pourquoi l'armée malienne "ne démantèle pas" les camps des groupes de chasseurs. L'association de défense des droits des populations pastorales Kisal, a pour sa part fait état de "plusieurs dizaines de morts dont le chef du village et sa famille, le marabout Bara Sékou Issa et toute sa famille". L'attaque se produit six jours après un attentat djihadiste à Dioura, dans la même région mais beaucoup plus au nord, contre un camp de l'armée malienne, qui a perdu 26 hommes, selon un dernier bilan de source militaire. (Belga)