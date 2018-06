Mali: l'armée annonce avoir "neutralisé 10 terroristes" dans le centre

(Belga) L'armée malienne a annoncé mardi avoir "neutralisé 10 terroristes" dans le centre du Mali, région particulièrement touchée par les violences jihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires.

Lors d'un "accrochage" à Karakindé, dans la région de Mopti, les militaires maliens ont "neutralisé 10 terroristes, récupéré de l'armement, des engins explosifs et autres matériels de guerre", selon un communiqué du ministre de la Défense, Tiéna Coulibaly. Le ministre félicite l'armée et "invite les populations à continuer d'apporter leur soutien et leur appui aux forces de défense et de sécurité, singulièrement dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes". Sur place, dans la localité de Koro, aucune information sur les circonstances de cet accrochage n'était disponible de source indépendante. Ces derniers mois, les annonces par l'armée malienne de la "neutralisation de terroristes" dans le centre du Mali ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants, qui ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. Ainsi, le 19 mai, lors d'une patrouille sur un marché de la localité de Boulkessi, proche du Burkina Faso, à la suite de la mort d'un militaire malien, la riposte de l'armée avait fait douze tués. L'armée malienne avait d'abord parlé de "douze terroristes neutralisés", alors qu'il s'agissait de civils, selon des habitants, avant d'évoquer dans un communiqué ultérieur, le 7 juin, "la neutralisation de douze personnes", ainsi que des "zones d'ombre" et l'ouverture d'une enquête du procureur militaire. Les forces armées maliennes sont les plus touchées par les attaques jihadistes, en particulier dans la région de Mopti, souligne dans son dernier rapport trimestriel sur le pays le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La sécurité des civils continue à se dégrader dans cette région, avec notamment une "augmentation des conflits intercommunautaires", ajoute-t-il. Malgré des mesures prises depuis le début du mois de mai par le gouvernement pour y remédier, "la multiplication des allégations faisant état d'exécutions sommaires et d'exactions commises par les membres des forces maliennes de défense et de sécurité a continué de saper la capacité de ces dernières à rétablir la stabilité", selon le rapport.