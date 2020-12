Mali: le président de transition réapparaît sur les réseaux sociaux de l'exécutif

(Belga) L'exécutif de transition malien a donné lundi des nouvelles de son président Bah Ndaw sur les réseaux sociaux, après plusieurs jours d'une mystérieuse absence, source de spéculations dans une période politique et sanitaire incertaine.

La présidence a rapporté sur Facebook et Twitter que Bah Ndaw avait pris part par visioconférence à un conseil d'administration de Smart Africa, un partenariat entre pays africains pour accélérer le développement grâce aux technologies d'information et de communication. Elle a publié des photos de lui assis à un bureau, masque sur le visage pour se protéger du Covid-19. Bah Ndaw, 70 ans, n'a plus été vu en public depuis au moins une semaine, sans que ses services ne fournissent d'explication à un silence déroutant à un moment clé de la transition, dont il est une figure centrale. Ses services avaient annoncé le 30 novembre qu'il prononcerait une allocution le soir même au sujet de la pandémie sur la télévision nationale. Cette intervention a été annulée sans raison. Bah Ndaw est aussi resté absent les jours suivants du processus de désignation et de mise en place du Conseil national de la transition, qui fait office de Parlement. (Belga)