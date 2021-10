Mali: libération de la religieuse colombienne Gloria Cecilia Narvaez enlevée en 2017

(Belga) Une religieuse franciscaine colombienne, soeur Gloria Cecilia Narvaez, enlevée en février 2017 par des jihadistes au Mali, a été libérée samedi, a annoncé la présidence malienne dans un communiqué.

Soeur Gloria Cecilia Narvaez Argoti avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangasso, près de Koutiala, dans le sud du Mali à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, où elle travaillait depuis six ans comme missionnaire. La présidence du Mali salue samedi "le courage et la bravoure de la soeur", précisant que cette libération est "le couronnement de 4 ans et 8 mois d'efforts conjugués de plusieurs services de renseignements". Le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goîta, assure dans ce communiqué, le peuple malien et la communauté internationale que "des efforts sont en cours" pour faire libérer toutes les personnes retenues au Mali. La libération de la religieuse colombienne a été confirmée à l'AFP par l'archevêque de Bamako, Mgr Jean Zerbo qui a assuré qu'elle "se porte bien". "Nous avons beaucoup prié pour sa libération. Je remercie les autorités maliennes et les autres bonnes volontés qui ont permis cette libération", a dit l'archevêque. Le frère de l'ex-otage, Edgar Narvaez, a lui exprimé son émotion, après avoir eu confirmation de la libération. "Dieu merci, elle est en bonne santé, ils m'ont envoyé des photos et elle a l'air bien", a réagi Edgar Narvaez, dans une brève conversation avec l'AFP. Dans une lettre transmise en juillet dernier par la Croix-Rouge à son frère, soeur Gloria Narvaez expliquait être détenue par "un groupe du GSIM", le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda. Un journaliste français, Olivier Dubois, a été enlevé début avril dans le Nord du Mali par des jihadistes affiliés à Al-Qaïda. (Belga)