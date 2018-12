Mali: six civils tués par un engin explosif dans le centre

(Belga) Six civils, dont quatre femmes, ont été tués mercredi dans le centre du Mali lorsque le véhicule dans lequel ils se trouvaient a sauté sur un engin explosif, a appris l'AFP auprès d'élus locaux.

La route où l'attaque s'est produite est régulièrement visée par des attaques à l'engin explosif improvisé imputées aux djihadistes. Il y a un mois, trois militaires maliens avaient péri dans une de ces attaques près de Boni. "Le véhicule de transport en commun venait de Bamako pour la localité de Boni. Arrivé à Douentza, le véhicule a pris la direction de Boni. Trente kilomètres après Douentza, le véhicule a sauté sur une mine", a déclaré à l'AFP un élu de la région qui s'est rendu sur les lieux. "Il y a eu six morts dont quatre femmes. Il y a eu aussi six blessés", a indiqué cet élu ajoutant que "le véhicule transportait également beaucoup de marchandises". "C'est sûrement une mine posée par les terroristes", a estimé la même source, en référence aux djihadistes. Un autre élu de la région a confirmé le nombre de victimes, en précisant que parmi elles, il y avait un bébé. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, à la faveur de la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante touareg, d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincée. Les djihadistes en ont été en grande partie chassés ou dispersés à la suite du lancement en janvier 2013, à l'initiative de la France, d'une intervention militaire, qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix, censé isoler définitivement les djihadistes, dont l'application accumule les retards. Depuis, les violences djihadistes ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, et le phénomène déborde sur le Burkina Faso et au Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. (Belga)