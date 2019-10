Mali: un Casque bleu tué, 4 blessés par un engin explosif , annonce la force de l'ONU

(Belga) Un Casque bleu a été tué et quatre autres blessés dimanche par l'explosion d'un engin au passage de leur véhicule dans le nord-est du Mali en guerre, a indiqué le porte-parole de la Minusma, la mission de l'ONU dans ce pays.

Les Casques bleus effectuaient une patrouille de sécurisation près d'Aguelhok dimanche matin quand l'engin a explosé, a rapporté le porte-parole Olivier Salgado sur Twitter. C'est à Aguelhok déjà qu'une attaque djihadiste avait coûté la vie à onze soldats tchadiens de la Minusma en janvier. L'assaut avait été revendiqué par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. La Minusma, établie en 2013, chiffre ses pertes humaines à plus de 200 sur son site internet. Les Casques bleus ont également été attaqués dimanche matin dans les environs de Bandiagara (centre) par des éléments d'un groupe armé non-identifié et ont riposté, a indiqué Olivier Salgado sur Twitter, sans faire état de blessés. (Belga)