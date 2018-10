Manifestants en colère à Washington pour la confirmation de Kavanaugh

(Belga) Deux des institutions les plus respectées des Etats-Unis, le Capitole et la Cour suprême, sont devenues samedi le centre de la colère ressentie par les adversaires du juge Brett Kavanaugh lors de sa confirmation par le Sénat puis de sa prestation de serment.

Des manifestants étaient descendus dans les rues de Washington pour protester contre ce juge, accusé par une femme d'avoir commis une agression sexuelle en 1982, mais qui se dit innocent. Plusieurs centaines de manifestants, principalement des femmes, ont franchi les barrière métalliques que les autorités avaient exceptionnellement fait disposer autour du Capitole et ont envahi l'escalier monumental du vaste édifice. "C'est notre Cour, ce sont nos marches, ce sont nos institutions", a déclaré à l'AFP Jessica Campbell-Swanson, 35 ans, après être descendue de la grande statue en marbre de la Justice qui se trouve devant la Cour suprême et qu'elle avait escaladée. Pour exprimer leur colère, certains manifestants ont frappé de leurs poings sur les portes de bronze du bâtiment de la Cour suprême. Des centaines de personnes ont scandé des slogans comme "Pas de justice, pas de siège" ou "Votez contre eux" et brandi des pancartes hostiles au juge Kavanaugh. Finalement, la police a éloigné les protestataires du bâtiment et les a tenus à distance. Plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés. (Belga)