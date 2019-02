Manifestation à Bruxelles en soutien au président vénézuélien autoproclamé Juan Guaidó

(Belga) Une centaine de personnes ont manifesté, samedi de 14h00 à 16h00, au Carrefour de l'Europe, devant la gare centrale de Bruxelles, pour appeler à reconnaître Juan Guaidó comme le légitime président par intérim du Venezuela.

Les manifestants arboraient de multiples drapeaux vénézuéliens. Ils appellent les Etats membres de l'Union européenne à rejoindre le Parlement européen et à reconnaître Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela. Des slogans ont été scandés pour refuser la "dictature" du président Nicolas Maduro et appeler à des élections démocratiques. Nicolas Maduro a été réélu en mai 2018 à la tête du Venezuela. L'opposant Juan Guaido est soutenu par les Etats-Unis, la plupart des Etats latino-américains et certains pays européens. "Les élections de l'année dernière n'ont pas été reconnues comme des élections démocratiques par l'ensemble des institutions internationales", défend Maria Perdomo, porte-parole de l'ASBL VenEuropa, qui organisait ce rassemblement. "Le 10 janvier, il a pris le pouvoir avec une assemblée qui regroupe ses partisans. Aujourd'hui, au Venezuela, on a donc deux assemblées. On manifeste pour demander le soutien de l'Union européenne, pour qu'elle reconnaisse Juan Guaidó comme le président par intérim du Venezuela". Les manifestants ont plaidé pour un gouvernement de transition dirigé par Juan Guaidó et l'organisation par la suite des élections libres. (Belga)