Manifestation à Bruxelles pour dénoncer l'organisation de l'Eurovision en Israël

(Belga) Entre 50 et 100 cyclistes se sont rassemblés samedi matin de 10h à 11h à l'entrée du parc du Cinquantenaire, à hauteur de la petite rue de la Loi à Bruxelles, pour dénoncer l'organisation de l'Eurovision de la chanson en Israël. Ils sillonneront les rues de la capitale toute la journée durant.

Le groupe s'est arrêté vers midi devant les studios de la RTBF et de la VRT pour appeler la direction de ces deux chaînes à renoncer à la retransmission du Concours Eurovision 2019. Cette excursion militante se terminera en fin d'après-midi par un rassemblement sur la place de la Monnaie dans le centre de Bruxelles. L'arrivée est prévue à 16h. Diverses activités seront proposées aux participants et aux passants. Cette manifestation est organisée par le groupe ViaVelo Palestina, avec le soutien de diverses associations parmi lesquelles Présence et Action Culturelle (PAC), l'Association Belgo-Palestinienne, le CNCD 11.11.11. ou encore le syndicat CGSP-ACOD. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) qui cible Israël. Marianne Samray, coordinatrice de ViaVelo Palestina, explique qu'il s'agit de la 13e édition de cette excursion à vélo pour dénoncer la colonisation des territoires palestiniens occupés et le blocus de Gaza. Cette année, elle cible plus particulièrement l'Eurovision. "Israël organise l'Eurovision de la chanson et cela nous choque parce que cela nous semble être une entreprise de camouflage de toutes les horreurs qui se passent en Palestine", défend Marianne Samray. "Nous trouvons que ces paillettes, ces flonflons et ces chansons n'ont pas lieu d'être dans un pays qui est en guerre permanente". (Belga)