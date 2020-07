Manifestation de soutien à Bolsonaro, en quarantaine à Brasilia

Des centaines personnes se sont rassemblées dimanche à Brasilia pour manifester leur soutien au président brésilien Jair Bolsonaro, en quarantaine après avoir contracté le nouveau coronavirus.

Vêtus aux couleurs du drapeau brésilien, ils ont défilé dans le centre de la capitale, arborant des symboles patriotiques, des croix et des portraits du président, confiné au sein du palais de l'Alvorada à Brasilia, d'où il exerce ses fonctions par visioconférence.

Farouche détracteur jusqu'ici du confinement et ayant minimisé ces quatre derniers mois la gravité de la pandémie qui ébranle son pays, M. Bolsonaro, 65 ans, a annoncé le 7 juillet avoir contracté le virus.

Il a indiqué mercredi avoir fait un deuxième test, qui a confirmé sa contamination, mais a assuré qu'il ne présentait aucun symptôme. Le président a par ailleurs souligné continuer son traitement à l'hydroxychloroquine, un médicament dans lequel il a une foi inébranlable mais dont l'efficacité n'a pas été formellement prouvée.

Les manifestants, venus de plusieurs Etats, se sont entassés en plusieurs endroits de la grande avenue qui longe les ministères et, si la plupart avaient des masques de protection, beaucoup les portaient autour du cou ou allaient le visage découvert.

Parmi eux, Angelo Luis, un ingénieur. "Notre Brésil est un pays chrétien et nous soutenons Bolsonaro parce qu'après de nombreuses années (d'attente, NDLR), nous avons un président qui est en accord avec nos convictions", a-t-il expliqué.

Samedi soir, Jair Bolsonaro est sorti du palais pour discuter avec ses partisans à proximité de la résidence officielle, protégé par un masque et restant à environ deux mètres de distance.

Le Brésil est, derrière les Etats-Unis, au deuxième rang mondial en termes de nombre de cas de contamination (plus de deux millions) et de morts (plus de 78.770) liés au Covid-19.