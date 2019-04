Manifestation kurde à Bruxelles en soutien à la grève de la faim de Leyla Güven

(Belga) Environ 300 personnes issues de la communauté kurde de Belgique se sont rassemblées mercredi après-midi sur la place du Luxembourg, devant le Parlement européen à Bruxelles, pour appeler l'Union européenne à engager des actes forts afin de mettre un terme au régime d'isolement imposé au leader kurde Abdullah Öcalan et à la répression brutale dans les prisons.

Les manifestants arboraient des photos de Leyla Güven, la députée du parti démocratique des Peuples (HDP) qui a entamé une grève de la faim le 8 novembre 2018. Des centaines de prisonniers politiques l'ont rejoint dans sa grève de la faim. NavBel, le conseil des communautés kurdes en Belgique, estime que le silence européen renforce le régime de Recep Tayyip Erdogan. "Le comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains du Conseil de l'Europe a émis des recommandations que la Turquie ne suit pas", remarque Orhan Kilic, porte-parole de NavBel. "Nous voulons que l'Union européenne pose des actes obligeant la Turquie à suivre ces recommandations. (...) Les institutions européennes coopèrent avec la Turquie sur des questions de sécurité, de migration, d'économie et autres, mais ils devraient faire peser dans ces échanges la situation des minorités et des prisonniers politiques".