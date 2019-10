Manifestations à Hong Kong: la traversée du port à la nage annulée

La traversée du port de Hong Kong à la nage a été annulée vendredi, s'ajoutant ainsi à la longue liste des événements sportifs qui ne se tiendront pas en raison de la crise politique qui secoue le territoire.

Cette compétition annuelle, au cours de laquelle les participants doivent nager dans l'une des voies navigables les plus célèbres et les plus fréquentées au monde, devait se tenir le 27 octobre.

Les organisateurs ont annulé cet événement "après avoir pris en compte la récente situation sociale et les incertitudes qui en découlent".

L'ex-colonie britannique est depuis quatre mois le théâtre d'une crise politique sans précédent depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. La mobilisation dégénère souvent en affrontements de plus en plus violents entre radicaux et forces de l'ordre.

Une série de manifestations culturelles et sportives ont déjà été annulées au cours des dernières semaines en raison de la situation dans l'ex-colonie britannique.

Mercredi, un tournoi international de squash, qui devait se tenir en décembre, a été annulé.

Mi-septembre, le tournoi international féminin de tennis de Hong Kong, prévu pour début octobre, avait été reporté sine die.

Des manifestations culturelles importantes, notamment des concerts et des comédies musicales, ont également été ajournées ou annulées.