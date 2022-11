Manifestations en Chine - Biden "suit de près" les manifestations en Chine

(Belga) Le président américain Joe Biden "se tient informé de ce qui se passe, il suit cela de près", a dit lundi un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, à propos des manifestations en Chine.

"La Maison Blanche soutient le droit à manifester de manière pacifique", a-t-il encore déclaré lors d'un échange avec la presse, après des manifestations d'ampleur historique en Chine contre les restrictions sanitaires et en faveur de plus de libertés. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe rattaché au président américain, ne s'est pas prononcé sur le fond de ces revendications : "Ces manifestants parlent pour eux-mêmes." Le porte-parole a ajouté que "rien (n'avait changé) dans notre volonté de garder ouverts les canaux de communication" avec les autorités chinoises, peu après la rencontre entre Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 en Indonésie. Les deux dirigeants, lors d'une rencontre destinée à déminer les relations devenues très tendues entre les deux superpuissances, avaient signalé leur volonté de relancer des discussions sur certains domaines où il leur serait possible de coopérer. "Nous avons toujours l'intention de poursuivre ces discussions", a dit John Kirby. Les autorités chinoises tentaient lundi d'endiguer un mouvement de colère d'une ampleur historique contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés. Dimanche, une foule de manifestants, répondant à des appels sur les réseaux sociaux, est descendue dans la rue notamment à Pékin, Shanghai et Wuhan, prenant les forces de l'ordre au dépourvu. Par son étendue sur le territoire, la mobilisation semble la plus importante depuis les rassemblements pro-démocratie de 1989, durement réprimés. (Belga)