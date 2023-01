Manifestations en Iran - Washington condamne fermement les exécutions en Iran

(Belga) Les Etats-Unis ont fermement dénoncé samedi les exécutions de deux hommes, condamnés à mort dans le cadre des manifestations en Iran.

"Nous condamnons dans les termes les plus forts le simulacre de procès et l'exécution en Iran de Mohammad Mehdi Karami et Mohammad Hosseini", a tweeté le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. "Ces exécutions sont un élément clé de la stratégie du régime pour réprimer les manifestations", qui secouent le pays depuis des mois, a-t-il assuré. La justice iranienne a annoncé la pendaison samedi de ces deux hommes coupables selon les autorités d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune Mahsa Amini. Un tribunal en première instance avait condamné à mort les deux hommes le 4 décembre et la Cour suprême avait confirmé le 3 janvier leurs peines, une justice qualifiée d'"expéditive" par des ONG de défense des droits humains. Depuis le début du mouvement de contestation, 14 personnes ont été condamnées à mort en lien avec les manifestations, selon un décompte de l'AFP basé sur des informations officielles. Parmi elles, quatre ont été exécutées, deux ont vu leur peine confirmée par la Cour suprême, six attendent de nouveaux procès et deux autres peuvent faire appel. (Belga)