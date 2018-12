Manifestations et grève au Soudan: Béchir promet de "vraies réformes"

(Belga) Le président Omar el-Béchir a promis lundi aux Soudanais de "vraies réformes" au sixième jour de manifestations contre le prix du pain assombries par des heurts meurtriers et qui constituent l'une des plus importantes contestations de son pouvoir en trois décennies.

Il s'agit de la première réaction du président soudanais, au pouvoir depuis 1989, au mouvement de contestation sociale qui touche plusieurs villes du pays dont la capitale. "L'Etat va entreprendre de vraies réformes pour garantir une vie digne aux citoyens", a déclaré M. Béchir, 74 ans, lors d'une réunion avec les chefs des services de sécurité et des renseignements, selon l'agence de presse officielle Suna. Le parti au pouvoir du Congrès national avait affirmé plus tôt comprendre la colère de la population face à la mauvaise situation économique. Mais son porte-parole, Ibrahim el-Sadik, avait aussi accusé "les partis de gauche qui souhaitent déstabiliser l'appareil d'Etat" et Israël d'être à l'origine de ces protestations. Une grève a débuté lundi à l'appel d'un rassemblement de professionnels de différents secteurs après cinq jours de manifestations. (Belga)