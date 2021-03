Manœuvres militaires américano-sud-coréennes réduites en raison du Covid-19

(Belga) La Corée du Sud et les Etats-Unis vont mener leurs manœuvres militaires annuelles cette semaine mais à une échelle réduite en raison de la pandémie de Covid-19, a-t-on annoncé dimanche de source officielle sud-coréenne.

Ce neuvième exercice qui démarre lundi pourrait susciter l'ire de la Corée du Nord, qui depuis longtemps voit ces manœuvres comme des préparatifs en vue d'une invasion. "L'entraînement annuel qui approche est une simulation de commandement sur ordinateur et a un caractère strictement défensif", a indiqué l'état-major conjoint sud-coréen dans un communiqué. Ces manœuvres interviennent après l'arrivée de Joe Biden au pouvoir aux Etats-Unis et alors que le dialogue entre Washington et Pyongyang est au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoi entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et l'ex-président Donald Trump, en février 2019. Il y a 30.000 soldats américains stationnés en Corée du Sud. Des dizaines de milliers de soldats sud-coréens participent à ces manœuvres annuelles. Des experts estiment que Pyongyang va se servir de ces manœuvres pour lancer de nouvelles provocations à l'adresse de Washington afin de tester l'administration Biden. (Belga)