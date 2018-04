Marathon de Boston: Kawauchi salué au Japon pour son exploit et sa personnalité

Yuki Kawauchi est sorti de l'ombre en remportant lundi le marathon de Boston, l'un des plus prestigieux, et l'exploit de ce modeste agent administratif d'une école primaire japonaise lui vaut les éloges de la presse locale et de son directeur.

"C'est une fantastique performance de gagner (le marathon de) Boston, qui est une des plus prestigieuses courses dans le monde", a réagi Toshihiko Seko, précédent vainqueur japonais de cette course, en 1981 et 1987, auprès de la chaîne de télévision NHK.

"Dans des conditions horribles (pluie, vent et froid), que tout le monde déteste, Kawauchi a réussi à conserver un mental d'acier, encore plus que les autres coureurs", a-t-il ajouté au sujet de son successeur, qui a déposé dans les deux derniers kilomètres le tenant du titre et champion du monde kényan Geoffrey Kirui.

Kawauchi est donc devenu le premier Japonais depuis 1987 à gagner cette course. Mais, autant que la performance pure, de la part d'un représentant d'une nation où le marathon est roi, c'est le profil du vainqueur qui émerveille dans son pays.

Yuki Kawauchi n'a en effet pas de sponsor et il s'entraîne sur son temps libre. Dans un pays qui célèbre la modestie et le travail acharné, le dévouement du coureur japonais pour sa discipline suscite une grande admiration.

- Jour de congé supplémentaire -

A l'école primaire Kuki de la région de Saitama (nord-ouest de Tokyo) où il travaille, ses responsables ont raconté que Yuki Kawauchi les avait appelés pour demander un jour supplémentaire de congé.

"Il a appelé pour demander un jour de congé en plus parce qu'il avait des obligations à remplir sur place" à Boston, a raconté à l'AFP Yasuhiro Mitsui, un responsable de l'école, à propos de cet agent administratif qui avait prévu de rentrer au pays le lendemain de la course et de reprendre son travail dans la foulée.

"Le directeur lui a dit: +Félicitations, vous avez très bien couru++, a-t-il ajouté, précisant que le jour de congé supplémentaire avait été accordé.

Aucune festivité n'est prévue à l'école, pour respecter l'attitude réservée de Yuki Kawauchi vis-à-vis de ses performances sportives, a précisé M. Mitsui.

"Je veux montrer que l'on peut être compétitif au niveau mondial même en ayant le travail que j'ai", avait déjà expliqué Yuki Kawauchi.

Sa victoire au marathon de Boston est sans doute la plus belle de sa carrière, mais elle est loin d'être la seule de ce coureur âgé de 31 ans, véritable stakhanoviste du marathon.

Avant Boston, il avait en effet enchaîné cinq victoires consécutives, au Japon, aux Etats-Unis et à Taiwan.

Le mois dernier, il a été reconnu par le Guinness World Records comme le sportif ayant couru le plus grand nombre de marathon en moins de 2 h 20 min, une barrière sous laquelle il est passé 78 fois.

Dès dimanche, il a prévu d'être à nouveau au départ d'une course, le semi-marathon de Gifu (centre du Japon), a-t-il dit aux médias japonais. Pour continuer d'assouvir sa passion. Mais il sera sans doute désormais compliqué de le faire dans l'anonymat.