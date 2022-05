Marché de l'art: nouveau record à New York avec la vente de la collection Macklowe

L'hyper dynamique marché des ventes aux enchères d'oeuvres d'art à New York a encore battu un record revendiqué par la maison Sotheby's: 922 millions de dollars pour la très réputée collection Macklowe vendu en deux fois, en novembre dernier et lundi soir.

Sotheby's, qui a déménagé de Londres à New York et appartient depuis 2019 au magnat franco-israélien des télécoms Patrick Drahi, avait dominé la saison d'automne en novembre en totalisant 676,1 millions de dollars de ventes en une seule soirée, rien qu'avec le premier lot de 35 oeuvres de cette collection Macklowe.

Lundi soir, les 30 autres pièces de Macklowe ont été vendues en 90 minutes pour 246,1 millions de dollars.

Avec un "total de 922,2 millions de dollars", cela en fait "la collection la plus chère jamais vendue aux enchères", s'est félicité Sotheby's.

Celle-ci a été mise sur le marché en deux lots à la suite du divorce du richissime couple formé par Harry Macklowe, un promoteur immobilier, et Linda Burg, une administratrice honoraire du Metropolitan Museum of Art (Met) à New York.

Parmi les ventes à succès de la soirée, le tableau "Untitled" de Mark Rothko parti pour 48 millions de dollars, le "Seestück" de Gerhard Richter vendu 30,2 millions de dollars et le "Self Portrait" d'Andy Warhol qui a atteint 18,7 millions de dollars, selon Sotheby's.

En novembre, "Le Nez" d'Alberto Giacometti, impressionnant bronze suspendu sur lequel le sculpteur avait commencé à travailler en 1947 avait été vendu 78,4 millions de dollars, "N°7", peinture minimaliste de Mark Rothko, 82,4 millions et "Number 17, 1951" de Jackson Pollock vendu 61,1 millions de dollars.

Le marché de l'art se porte à merveille à New York.

La saison des ventes de printemps a commencé le 9 mai chez la concurrente de Sotheby's, Christie's (propriété de la très grande fortune française François Pinault), qui a vendu un portrait de Marilyn Monroe "Shot Sage Blue Marilyn" d'Andy Warhol pour 195 millions de dollars.

L’œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques.

Jeudi soir, Christie's avait aussi vendu pour 831 millions de dollars d'oeuvres, dont la sculpture en bronze "Petite danseuse de quatorze ans", d'Edgar Degas, partie à 41,6 millions de dollars, le plus haut jamais atteint aux enchères pour l'artiste français.

Et le "Raptor", un squelette d'un dinosaure Deinonychus antirrhopus, constitué de 126 os fossilisés et mesurant plus de trois mètres de long, a été adjugé pour 12,4 millions de dollars.