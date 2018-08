Margot Kidder, la Lois Lane des films "Superman", s'est suicidée

(Belga) L'actrice canadienne Margot Kidder, connue notamment pour avoir interprété Lois Lane dans la saga "Superman" avec Christopher Reeve et décédée mi-mai à 69 ans, s'est suicidée, a conclu le bureau du médecin légiste du comté de Park, dans le Montana.

"Son décès a été classé comme étant un suicide par le médecin légiste du comté de Park", selon un communiqué commun de la famille de l'actrice et du coroner. Sa famille "exhorte les personnes souffrant de troubles mentaux, d'addiction et/ou de pensées suicidaires à chercher des conseils et des soins appropriés", a indiqué le communiqué, précisant qu'aucun autre détail ne serait transmis. Bipolaire, Margaret Ruth "Margot" Kidder avait fait une dépression nerveuse en 1996 avant de se battre pour sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale. Elle est décédée le 13 mai. Son agente avait confirmé la nouvelle le lendemain, précisant que Kidder était morte "paisiblement dans son sommeil". Née en octobre 1948, elle est devenue célèbre grâce à son interprétation de la journaliste Lois Lane, la compagne de Superman, dans les quatre premiers films consacrés au super-héros, entre 1978 et 1987. Elle y donnait la réplique à Christopher Reeve, décédé en 2004. Un accident d'équitation avait rendu l'acteur tétraplégique en 1995. (Belga)