Mariage de Harry et Meghan: 600 invités conviés à la cérémonie

(Belga) Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle ont invité 600 personnes à assister à leur cérémonie de mariage qui aura lieu le 19 mai à la chapelle Saint-George du château de Windsor, à l'ouest de Londres, a annoncé jeudi le palais de Kensington.

"Les invitations au mariage du Prince Harry et de Ms Meghan Markle ont été lancées au nom de son altesse royale le Prince de Galles", le père de Harry et héritier du trône britannique, a précisé le palais. Les 600 invités ont aussi été conviés au déjeuner de réception donné par la reine Elizabeth II au château de Windsor. Une réception plus restreinte sera donnée le soir par le Prince Charles dans le manoir de Frogmore House, situé environ à un kilomètre du château de Windsor. Deux cents personnes y ont été conviées, a annoncé le service de communication du prince Harry. Les invitations, postées cette semaine, ont été imprimées par Barnard & Westwood, fournisseur officiel d'Elizabeth II depuis 1985, a précisé le palais, avec un texte en noir sur papier blanc, surmonté du blason doré du prince de Galles, une couronne enserrant trois plumes d'autruche. Par ailleurs, 2.640 personnes ont été invitées au parc du château de Windsor pour assister à l'arrivée du Prince Harry, de sa fiancée et de leurs invités ainsi qu'à la procession en calèche au départ du château, avait annoncé le palais début mars. Parmi ces invités figureront 1.200 "membres du public", d'âges et de profils variés, venant des quatre coins du Royaume-Uni, 200 membres d'organisations caritatives, 610 issues de la communauté locale de Windsor, une centaine d'élèves d'écoles avoisinantes et 530 membres de la famille royale. La cérémonie débutera à 12H00 à la chapelle Saint-George du château de Windsor. Une fois mariés, à 13H00, Harry, 33 ans, et Meghan, 36 ans, feront un tour dans la ville à bord d'une calèche. (Belga)