Mark Hamill va présenter les Oscars et recevoir son étoile à Hollywood

(Belga) Mark Hamill - alias Luke Skywalker dans la mythique saga "Star Wars" - va coprésenter la cérémonie des Oscars le 4 mars, quatre jours avant de recevoir son étoile sur le mythique Walk of Fame du Hollywood Boulevard de Los Angeles.

L'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieuses statuettes dorées, a annoncé que Mark Hamill et neuf autres célébrités, parmi lesquelles Oscar Isaac, également à l'affiche du dernier "Star Wars", remettront les récompenses tant attendues. Comme souvent, c'est par une blague sur Twitter qu'a réagi l'acteur de 66 ans: "Note à moi-même: 1) Parler suffisamment vite pour que l'orchestre n'essaie pas de me couper la parole 2) Ne pas faire de blagues +R2-Me Too+ 3) Ne pas dire +La La Land+ après avoir ouvert une enveloppe". Le deuxième point est un jeu de mots entre la prononciation anglaise du nom du droïde R2-D2 et le mouvement #MeToo, qui a éclaté sur les réseaux sociaux pour dénoncer les agressions sexuelles après l'affaire Weisntein. Le troisième point se réfère au couac de l'année dernière, largement détourné sur les réseaux sociaux, lorsqu'il avait été annoncé par erreur que l'Oscar du meilleur film était attribué à "La La Land", à la place de "Moonlight". La cérémonie des Oscars se tiendra au Dolby Theatre, situé sur Hollywood Boulevard devant l'iconique Walk of Fame que Mark Hamill rejoindra le 9 mars. "Les fans de Star Wars du monde entier et d'une galaxie lointaine très lointaine seront ravis d'apprendre que l'acteur légendaire de Star Wars Mark Hamill aura l'honneur de recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame", a en effet déclaré Ana Martinez, productrice de ces cérémonies. (Belga)