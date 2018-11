Maroc: 12 ans de prison pour le journaliste Taoufik Bouachrine

(Belga) Le patron de presse marocain Taoufik Bouachrine a été condamné dans la nuit de vendredi à samedi à 12 ans de prison ferme pour des violences sexuelles qu'il a toujours niées, a appris l'AFP auprès de son avocat Mohamed Ziane.

Arrêté en février et incarcéré depuis, le directeur du quotidien indépendant Akhbar al-Yaoum était jugé depuis le 8 mars par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca pour "traite d'êtres humains", "abus de pouvoir à des fins sexuelles", "viol et tentative de viol" et risquait 20 ans de prison. (Belga)