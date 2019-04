Maroc: au moins 16 migrants tués dans un accident de la route

(Belga) Au moins seize migrants subsahariens ont été tués samedi au Maroc et 17 autres blessés "plus ou moins grièvement" après la chute de leur véhicule dans un canal d'irrigation dans le nord-est du pays, a rapporté l'agence marocaine de presse MAP.

Les migrants blessés, des "candidats à l'immigration clandestine issus de pays d'Afrique subsaharienne", ont été transportés à l'hôpital de Berkane et une enquête a été ouverte pour "élucider les circonstances de l'accident", a précisé la MAP, citant les autorités locales. Le conducteur du véhicule, qui a pris la fuite, est recherché, selon la même source. L'accident a eu lieu sur une route secondaire reliant les villes de Saidia et Nador, non loin de l'enclave espagnole de Melilla. "Une autre tragédie de la migration", a commenté l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH) section-Nador, sur sa page Facebook, faisant état d'un "bilan provisoire de 19 morts". Les passagers roulaient à bord d'un vieil utilitaire de marque allemande, "souvent utilisé par les trafiquants pour transporter des migrants, en empruntant des voies secondaires", a dit à l'AFP le président de l'AMDH section-Nador, Omar Naji. Le véhicule transportait près de 50 migrants, selon l'AMDH-Nador, "sans doute conduits par un trafiquant" pour embarquer à destination de l'Espagne. "Les trafiquants de la migration mettent la vie des migrants en danger en empruntant des voies difficiles", a dénoncé cette association.