Maroc: des migrants interceptés en Méditerranée en kayaks et jet-skis

(Belga) Des garde-côtes de la Marine royale marocaine ont intercepté cette semaine 168 migrants qui tentaient de rallier l'Espagne dans des embarcations de fortune, dont des kayaks et des jet-skis, a annoncé samedi l'agence officielle MAP en citant une source militaire.

Interceptés mercredi et jeudi, les clandestins, tous venus d'Afrique subsaharienne, ont été ramenés vers différents ports du nord du royaume, et remis aux autorités après avoir reçu les soins nécessaires à bord des patrouilleurs de la marine Royale, selon la même source. Une quinzaine de km à peine séparent le Maroc de l'Espagne dans le détroit de Gibraltar et les trafiquants disposent de différents moyens de traversée pour ceux cherchent à rallier l'Europe. Cependant, les arrivées des migrants sur les côtes espagnoles par la voie dite "occidentale" ont globalement chuté de moitié sur les huit premiers mois de 2020, avec 8.200 entrées illégales recensées, selon l'agence Frontex. Les Algériens représentent les deux tiers des arrivées cette année, les Marocains sont la deuxième nationalité représentée, selon la même source. Effet pervers des accords européens avec la Turquie, la Libye ou le Maroc pour contrôler les frontières en Méditerranée: les Canaries, archipel volcanique de l'Océan atlantique situé à une centaine de kilomètres des côtes africaines, sont redevenues une porte d'entrée de choix en Europe, comme elles l'avaient été de 2006 à 2008. Les arrivées de migrants clandestins y ont été presque multipliées par sept depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2019, s'élevant à 3.933 du 1er janvier au 31 août, selon le ministère de l'Intérieur espagnol. (Belga)