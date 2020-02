Maroc/Espagne: 14 migrants morts dans un naufrage

(Belga) Quatorze migrants dont deux enfants sont morts noyés dans l'Atlantique après le naufrage au large du Maroc d'une embarcation qui faisait route vers l'archipel espagnol des Canaries, ont assuré mardi deux organisations non gouvernementales.

Il n'a pas été possible de confirmer cette information auprès des autorités marocaines. "Après trois jours en mer, l'embarcation s'est renversée hier (lundi) matin. Selon les survivants, 14 personnes se sont noyées dont deux enfants", a annoncé sur son compte Twitter l'association internationale Watch the med Alarm Phone, qui reçoit les appels de personnes en détresse en mer. Les rescapés ont relaté qu'"un navire de pêche leur était venu en aide avant l'arrivée de la Marine marocaine qui les a emmenés à Dakhla", a rapporté l'ONG. "Nous redoutions une tragédie et elle est survenue: quatorze morts sur la route des Canaries", a également écrit sur Twitter la militante espagnole Helena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras (Walking borders), souvent en contact direct avec les migrants tentant de gagner l'Espagne par la mer. Un porte-parole des gardes côtes espagnols a indiqué à l'AFP avoir été informé du drame par Watch the med, mais n'avoir pas obtenu de confirmation de la gendarmerie marocaine. Les gardes côtes espagnols recherchaient mardi trois autres embarcations parties du Maroc et portées disparues. Peu avant 19H00 (locales, 18H00 GMT), l'une d'elles "a été localisée par un avion" du service de Sauvetage en mer espagnol, a indiqué une porte-parole à l'AFP. L'archipel des Canaries, situé au large des côtes marocaines, a enregistré 708 arrivées de migrants le mois dernier, contre 40 en janvier 2019, selon le ministère de l'Intérieur espagnol. (Belga)