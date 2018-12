Deux touristes scandinaves tuées au Maroc: un suspect arrêté

Un suspect a été arrêté mardi à Marrakech après le meurtre de deux touristes scandinaves dans le sud du Maroc, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.





D'autres suspects recherchés



D'autres suspects sont actuellement recherchés par les enquêteurs, selon la même source, après la découverte lundi des corps de deux touristes, une Danoise et une Norvégienne, à 10 kilomètres d'Imlil, un petit village du Haut-Atlas. Les corps des deux victimes portaient des "traces de violence à l'arme blanche" sur le cou, selon les autorités marocaines.



Les autorités ont prévenu les parents des victimes dans leurs pays respectifs. La victime danoise, Louisa Vesterager Jespersen, âgée de 24 ans, "s'est fait trancher la gorge", a affirmé sa mère Helle Petersen, citée par le journal danois B.T.. Sa famille lui avait déconseillé de se rendre au Maroc "à cause de la situation chaotique", a-t-elle précisé. Selon les informations de sa page Facebook, Louisa étudiait en Norvège pour être guide et était avide d'aventures. L'autre victime était âgée de 28 ans, selon les médias marocains.





Important dispositif de sécurité



Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la région d'Imlil après la découverte des corps et les randonnées ont été suspendues dans cette région montagneuse très touristique, selon la presse locale.