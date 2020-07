Mars 2020: Europe confinée, hôpitaux submergés, rues désertes, la vie reprend à Wuhan

Jour après jour, RTL INFO vous propose une rétrospective de l'épidémie de coronavirus à travers le monde. En mars, la maladie a provoqué la fermeture presque complète du continent européen. Durant cette période, le confinement s'installe, l'économie frissonne et le nombre de morts explose en Italie et en Espagne.

2 mars

C'est la date de la première réunion du comité de concertation consacré au virus en Belgique. La situation dans notre pays inquiète.

"Aujourd'hui on a six nouveaux patients touchés par le virus corona", explique alors Maggie De Block, la ministre fédérale de la Santé.

5 mars

En mars, l’Europe découvre les malades du coronavirus. Les cas se multiplient en Italie. Les hôpitaux se remplissent. C'est le premier pays européen à passer en lockdown.

9 mars

"Tous les déplacements sont interdits dans le pays. Sauf s’ils sont motivés", annonce Giuseppe Conte, le Premier ministre italien.

10 mars

En quelques jours, l'Europe devient l'épicentre de la pandémie. Et juste après l'Italie, c'est au tour de l'Espagne de se confiner. "Je déclare l’état d’urgence dans toute l’Espagne pour les 15 prochains jours", explique alors Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, lors d'un discours officiel.

11 mars

Le covid-19 fait sa première victime en Belgique le 11 mars. C'est aussi le jour où la crise sanitaire franchit un cap dans le monde. "Le covid-19 peut être considéré comme une pandémie", annonce le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Alors que la mi-mars approche, une tradition naît en Italie: celle d'accrocher des drapeaux et des messages de réconforts envers le personnel soignant, mais aussi d'applaudir chaque soir ces personnes en première ligne face à la maladie.

12 mars

Ce 12 mars, c'est au tour d'Emmanuel Macron d'annoncer les mesures qui s'appliqueront très bientôt en France. "Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés", indique le président français parmi les nombreuses décisions.

Des mesures similaires seront ensuite prises en Allemagne quelques jours plus tard. Petit à petit, la vie des Européens est mise sur pause et les rues sont désertées.

13 mars

Aux Etats-Unis, la situation observée en Europe inquiète et Donald Trump annonce l'état d'urgence le 13 mars. "100.000 morts, c'est un nombre horrible, ce sera peut-être moins, mais si nous avons entre 100.000 et 200.000 morts, alors nous pourrons considérer que nous avons fait du très bon boulot", annoncera à la fin du mois le président américain.

17 mars

L'Europe ferme ses frontières. Les confinements provoquent un arrêt presque total de l’aviation. Les premiers problèmes économiques apparaissent.

18 mars

Pour la Belgique, le confinement strict débute le 18 mars. "Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leur famille proche", déclare Sophie Wilmès, la Première ministre belge.

Mais le mois de mars correspond aussi à l'assouplissement des mesures en Chine. Les magasins et restaurants rouvrent et la vie reprend. Le 18 mars, les autorités indiquent qu'aucun cas de coronavirus n'a été détecté à Wuhan. Le lieu de départ de l’épidémie semble enfin sortir de la crise.

19 mars

Jour après jour, la situation empire dans plusieurs pays européens, et plus particulièrement dans les hôpitaux italiens et espagnols. En Italie, on atteint presque les 1.000 morts par jour. En Espagne, les morts sont trop nombreux et les cercueils doivent être entreposés dans des églises ou des salles.

Face à ces confinements en Europe, des citoyens inquiets se ruent dans les supermarchés.

23 mars

Malgré les mesures prises, le coronavirus continue à se répandre. Le cap des 300.000 cas dans le monde est dépassé dans la deuxième moitié du mois de mars. "Pratiquement tous les pays sont touchés dans le monde. Cela brise le cœur", confie le directeur général de l'OMS le 23 mars.

24 mars

Les rues se vident aussi en Grande-Bretagne, lorsque le pays prend des mesures anti-coronavirus. "Vous devez rester chez vous", annonce Boris Johnson, le Premier ministre, plusieurs jours après ses homologues européens.

Les évènements massifs sont annulés ou reportés: l’Euro 2020 mais aussi les Jeux Olympiques. "Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo auront lieu en été 2021", indique le Premier ministre japonais le 24 mars.