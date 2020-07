Mary Kay Letourneau, l'ancienne institutrice américaine qui avait fait scandale en tombant amoureuse de son élève de 12 ans, est décédée

Elle avait fait scandale en 1996 lorsque son histoire d'amour avec son élève de 12 ans prénommé Vili Fualaau avait été révélée au monde entier. Mary Kay Letourneau, l'ancienne institutrice de Seattle qui était au centre d'un des plus grands scandales des Etats-Unis lorsqu'elle a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec un élève, est décédée.

La femme de 58 ans est décédée après une bataille silencieuse de plusieurs mois contre un cancer de stade quatre, a révélé mardi son avocat, David Gerke. La nature exacte de son cancer n'a pas encore été révélée. "C'était attendu mais triste de toute façon", a déclaré Gehrke à KOMO, annonçant sa mort. "C'était une bonne personne."

Retour sur les faits

Mary Kay Letourneau était une enseignante de 34 ans à l'école primaire Shorewood en 1996, lorsque son mari, Steve a découvert qu'elle avait des relations sexuelles avec son élève de 12 ans, Vili Fualaau. Steve avait également trouvé des lettres d'amour échangées entre son épouse et son élève Faulaau. Alors que Letourneau a été arrêtée et accusée de viol, son mari, lui avait demandé le divorce. Il avait obtenu la garde exclusive de leurs quatre enfants et avait déplacé la famille en Alaska.

En 1997, MAry Kay Letourneau a d'abord été condamnée à trois mois de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer, dans lequel elle a accepté de ne plus avoir de contact avec Fualaau. Au moment de sa condamnation, l'accusée était apparue enceinte de l'enfant de son ancien élève.

Letourneau a ensuite été mise en liberté conditionnelle en 1998. Cependant, peu de temps après sa libération de prison, elle a été surprise dans une voiture ayant des relations sexuelles avec Fualaau et a été condamnée à sept ans de prison pour viol au deuxième degré. Letourneau a ensuite donné naissance au deuxième enfant de Fualaau en prison. Le jeune père n'avait pas encore 15 ans.

À sa sortie de prison, Fualaau, qui était alors une adulte, a demandé à un juge l'autorisation de la revoir. L'ordonnance de non-communication contre Letourneau a été annulée, mais la professeur est restée fichée comme une délinquante sexuelle enregistrée dans l'État de Washington. Letourneau et Fualaau se sont ensuite mariés en 2005, mais leur union n'a pas duré. Leur mariage a pris fin en 2017, lorsque Vili Fualaau a demandé le divorce.