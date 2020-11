Masha veut faire revenir son mari grâce à une voyante et un godemichet: une histoire HALLUCINANTE devant un tribunal russe

Pour que son mari revienne, Masha a contacté la voyante Alla, qu'elle a ensuite traînée en justice, faute de résultats, avant de retirer sa plainte et de retrouver la paix grâce à un miraculeux godemichet. "En mars 2020, le mari de Masha l'a quittée. Après avoir réfléchi pendant deux mois, Masha est allée voir la diseuse de bonne aventure Alla, qui a promis de lui rendre son mari contre 50.000 roubles (550 euros)", a raconté vendredi le service de presse du tribunal de Saint-Pétersbourg.



Pour retrouver son époux disparu, Alla prescrit à Masha le rituel suivant: tous les soirs pendant deux semaines, elle devait s'attabler pendant quelques minutes avec deux bougies, une photo de son mari et un godemichet. Ensuite, "Masha devait se saisir du gode et effectuer quelques exercices de nature intime avec l'objet", précise sur sa chaîne Telegram le tribunal.



"Son mari n'est pas revenu" et Masha a intenté un procès pour escroquerie à la voyante pour récupérer son argent. Mais lors de l'audience, elle avoue au juge ne pas avoir accompli le rituel correctement faute de godemichet. Lors de l'audience suivante, elle retire sa plainte, expliquant qu'après avoir réalisé le rituel de manière complète, elle s'était rendue compte que son mari "ne valait aucune souffrance", conclut le tribunal.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 28 novembre ?

COVID-19 > voici les nouvelles décisions prises par le comité de concertation