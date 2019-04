Matt, un Américain, a perdu ses deux enfants dans les attaques terroristes du Sri Lanka: il livre un témoignage poignant (vidéo)

Le bilan des attentat du Sri Lanka s'est encore alourdi: Il y a 359 morts et plus de 500 blessés. Le groupe terroriste Etat Islamique a publié une vidéo de revendication de ces attaques. Dans le RTLINFO 13H, un père de famille américain qui a perdu ses deux enfants livreun témoignage émouvant.

Matt Linsey est un banquier américain. Il est au restaurant d'un hôtel lundi avec ses deux enfants, Amélie et Daniel, lorsqu'une bombe explose. Les deux jeunes sont gravement blessés.

"Ils étaient tous les deux inconscients. Ma fille semblait bouger. Mon fils ne bougeait plus. Une femme m'a proposé d'emmener ma fille en bas vers l'ambulance. J'avais besoin d'aide pour déplacer mon fils et quelqu'un m'a aidé à le faire descendre. Ils se sont tous les deux retrouvés dans le même hôpital", explique l'homme, soutenu par un autre.

Arrivé à l'hôpital, Matt n'a pas de nouvelle de sa fille: "Je veux dire que c'est le pire moment parce que j'ai crié au secours. C'est pour cela que j'ai perdu la voix. Pour mon fils, j'ai essayé de lui masser le coeur. Les gens étaient très serviables. Vous savez les installations sont rudimentaires là-bas, mais ils font de leur mieux."

Malgré la douleur et le chagrin, ce père lance un message de solidarité sur la chaîne de télévision américaine CNN: "On veut que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire pour arrêter ces personnes. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais il y a aussi les gens. Vous savez l'amour est la réponse ultime. Il faut aider les gens. Ce qui serait bien, c'est de donner de l'argent au Sri Lanka, d'aider les installations médicales là-bas. Il faut de l'argent pour ce pays parce que beaucoup d'habitants sont morts et probablement inutilement. Et mes enfants, ils auraient probablement

pu survivre s'ils avaient eu des installations adéquates. Mais j'ai pris le risque de me rendre dans ce pays et je dois maintenant me le reprocher."