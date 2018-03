Mayotte: 192 clandestins éloignés du territoire en deux jours

(Belga) A Mayotte, île française de l'Océan indien, 192 clandestins "ont été éloignés du territoire" en deux jours, a annoncé la préfecture, trois jours après des annonces du gouvernement contre l'immigration clandestine.

"Conformément aux engagements pris par l'État, plusieurs opérations d'ampleur ont été menées par les forces de sécurité intérieure au cours des dernières 48h", explique la préfecture dans un communiqué, indiquant que 103 personnes ont été interpellées jeudi et 53 vendredi. Parallèlement, "d'importantes opérations de sécurisation" ont été menées durant les deux jours à M'Tsapéré, où des troubles avaient éclaté mardi soir, lors de la négociation entre la ministre française des Outre-mer Annick Girardin et des syndicats qui mènent un mouvement de contestation populaire contre l'insécurité depuis près de quatre semaines. "Neuf interpellations ont eu lieu, et cinq individus ont été déférés" devant le parquet, ajoute le communiqué. Par ailleurs, selon la gendarmerie, une vingtaine d'étrangers en situation irrégulière se sont spontanément rendus aux forces de l'ordre jeudi à Mtsamboro (nord de l'île) en raison du climat communautaire tendu dans l'île. D'autres Comoriens auraient demandé à être reconduits à la frontière vendredi. Selon une source proche du dossier, ils étaient une cinquantaine à la mi-journée. "Vu la situation, ils préfèrent partir (...) Ils ont peur de la violence", indique la gendarmerie de Mayotte qui a précisé que ces individus auraient subi des menaces de la part de villageois. Les syndicats à l'origine du mouvement contre l'insécurité qui paralyse l'île depuis le 20 février ont déclaré ne pas "cautionner ces dérives" et se "dissocier" de ces exactions. Mayotte subit une forte pression migratoire des îles voisines des Comores, dont la plus proche est à 70 kilomètres de ses côtes. Chaque année, quelque 20.000 personnes sont reconduites à la frontière. (Belga)