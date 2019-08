Méditerranée: 85 migrants sur l'Ocean Viking, Richard Gere sur l'Open Arms

Le bateau "Ocean Viking", affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières, est amarré à Marseille le 4 août 2019CLEMENT MAHOUDEAU

L'Ocean Viking, le nouveau navire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), a secouru vendredi 85 migrants, tandis que l'acteur américain Richard Gere est venu soutenir ceux bloqués depuis une semaine sur l'Open Arms.

L'embarcation, partie de Libye il y a plus de 48 heures, avait été repérée jeudi soir par un avion de l'opération européenne Sophia, mais l'Ocean Viking, à peine arrivé dans la zone des secours pour sa première mission, a dû interrompre ses recherches dans la nuit.

Ce n'est qu'à la faveur du jour que le grand navire rouge a trouvé la petite embarcation, à bord de laquelle les migrants ont applaudi à l'approche des secouristes.

Au total, le navire humanitaire a recueilli 85 personnes à bord, dont cinq femmes et quatre enfants. Le plus jeune a seulement un an. Les secouristes restaient en alerte, à la recherche d'une autre embarcation partie en même temps que la première.

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a fait éclater jeudi la coalition populiste en Italie, a immédiatement adressé un courrier au gouvernement de la Norvège, dont le navire bat pavillon.

"L'Italie n'est pas juridiquement tenue, ni disposée à accueillir les immigrés clandestins non identifiés, se trouvant à bord de l'Ocean Viking", a-t-il écrit.

Le ministre italien tient le même discours envers les 121 migrants bloqués à bord du navire humanitaire Open Arms, qui fait quasiment du sur-place au large de l'île italienne de Lampedusa.

Vendredi matin, l'acteur américain Richard Gere est monté à bord pour rencontrer l'équipage et les migrants, dont une trentaine sont mineurs.

"Nous sommes ici sur le navire Open Arms", a annoncé l'acteur dans une vidéo où on le voit entouré de migrants, sur une vidéo diffusée par l'ONG espagnole Proactiva Open Arms. "Je viens d'arriver depuis Lampedusa, nous avons apporté autant d'eau et de nourriture que possible pour tout le monde à bord".