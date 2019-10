Menacée par des garde-côtes libyens, l'ONG Sea-Eye récupère 90 migrants en Méditerranée

(Belga) L'ONG allemande Sea-Eye a pu sauver samedi en Méditerranée 90 migrants qui dérivaient dans un canot de sauvetage, et a accusé des garde-côtes libyens de l'avoir menacée avec des armes.

"Nous avons pu faire monter à bord les 90 personnes, dont deux femmes", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'ONG Gorden Isler. "Mais nous sommes sous le choc: nous n'avons jamais été menacés de la sorte!", a-t-il ajouté, accusant "les pays de l'Union européenne de laisser agir de telles personnes armées au comportement brutal". Après avoir reçu un appel de détresse venant de personnes à bord d'un canot de sauvetage au large des côtes libyennes, le navire "Alan Kurdi" a pu localiser l'embarcation à la dérive pour lui apporter secours. "Alors que nous avions déjà pu récupérer 10 personnes à bord, notre bateau a été entouré par trois vedettes rapides sur lesquelles se trouvaient des gens masqués et lourdement armés", a expliqué M. Isler. Celles-ci ont effectué des tirs de prévention en l'air et dans l'eau dans laquelle étaient tombés plusieurs migrants, selon Sea-Eye. L'ONG estime qu'elle ne se situait pas dans les eaux territoriales libyennes. Elle n'a cependant pas précisé où elle comptait désormais débarquer les personnes secourues. Cette opération est intervenue une semaine après le sauvetage de 104 personnes par le navire "Ocean Viking" de l'ONG SOS Méditerranée qui avait récupéré des occupants d'un bateau pneumatique en détresse à 50 milles nautiques des côtes libyennes. Le chaos qui a suivi la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye la voie privilégiée pour les migrants originaires d'Afrique de l'Est, du Sahel et du Moyen-Orient, cherchant à rejoindre l'Europe. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), plusieurs milliers de migrants se trouvent bloqués en Libye, dans des conditions déplorables. (Belga)