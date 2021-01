Merkel: "accords beaucoup plus larges" avec Biden qu'avec Trump

(Belga) Angela Merkel a assuré jeudi disposer d'un "éventail d'accords beaucoup plus large", notamment en matière climatique, avec le nouveau président américain Joe Biden qu'avec Donald Trump.

"Si vous regardez simplement les décrets qui ont été signés hier (mercredi par M. Biden), vous pouvez voir que nous pouvons travailler ensemble à nouveau" sur des domaines comme le climat ou l'immigration, a salué lors d'une conférence de presse la chancelière allemande. Dans le même temps, "nous savons qu'avec l'investiture du nouveau président américain (...) il y aura aussi des discussions sur la manière de faire les choses bien pour les deux pays", a ajouté Mme Merkel, soulignant qu'il ne fallait pas s'attendre à un consensus sur tous les sujets. "On dit partout, à juste titre, que l'Europe devra assumer davantage de responsabilités, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique et dans de nombreux autres domaines, mais la bonne nouvelle, c'est que nous, en Allemagne, sommes prêts à le faire et que l'Union européenne l'est aussi", a-t-elle ajouté. Mais "la coopération est simplement basée à nouveau sur une fondation plus large de convictions communes", a-t-elle conclu. (Belga)