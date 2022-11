Meta, la maison mère de Facebook, supprime 11.000 emplois: "J'ai décidé de me séparer d'employés talentueux"

Meta, la maison-mère de Facebook, a annoncé mercredi 11.000 suppressions d'emplois à travers le monde, soit environ 13% de ses effectifs. Il s'agit là de la plus grande suppression de postes de l'histoire de l'entreprise et d'un plan social de grande envergure dans un secteur technologique lourdement affecté par la crise économique.

"Aujourd'hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l'histoire de Meta", a annoncé le patron du groupe, Mark Zuckerberg, dans un message adressé aux salariés.

"Nous prenons également un certain nombre de mesures supplémentaires pour devenir une société plus légère et plus efficace en réduisant les dépenses discrétionnaires et en prolongeant notre gel des embauches jusqu'au premier trimestre", a expliqué le CEO de Meta. Ce dernier entend "assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là". Il s'est dit "particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés".

La société souffre beaucoup du fait que les annonceurs investissent moins d'argent dans la publicité en ligne, et elle doit également faire face à des coûts plus élevés en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation élevée.