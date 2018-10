En direct lors de l'ouragan Michael, ce journaliste évite de justesse une POUTRE (vidéo)

On Twitter

Avec des vents d'une violence inouïe, provoquant d'importantes destructions, l'ouragan Michael, qui a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride aux Etats-Unis a provoqué de nombreux dégâts lors de sa course dévastatrice vers l'état de la Géorgie. Jim Cantore, un présentateur météo, bien connu outre-Atlantique, a été déployé sur place pour assurer un direct à la télévision dans la ville côtière de Panama City. Ce direct, réalisé en front de mer, a failli lui coûter la vie. En effet, sur ces images diffusées en temps réel, on voit Jim, tenter de se frayer un chemin dans les bourrasques de vent... Et d'éviter de justesse une poutre en bois.