Meurtre d'une journaliste bulgare - Trentre ans de prison pour le meurtrier de la journaliste bulgare Viktoria Marinova

Un jeune Bulgare a été condamné lundi à 30 ans de prison en première instance pour le viol et le meurtre de la journaliste bulgare Viktoria Marinova en octobre dernier, a annoncé le tribunal de Roussé (nord).

Arrêté en Allemagne où il avait fui après avoir perpétré le crime le 6 octobre, Severin Krassimirov, 21 ans, a reconnu les faits, évitant ainsi une peine à perpétuité. Il doit également payer une amende de 450.000 leva (225.000 euros) à la famille de la victime. Selon le parquet, il s'agit d'"un crime à motifs sexuels sans lien avec les activités professionnelles de la victime". Le meurtre a été précédé d'un "viol brutal" alors que Severin Krassimirov était sous l'emprise de l'alcool. Devant le tribunal, l'accusé a pleuré en déclarant qu'il "regrettait beaucoup" cette "erreur de jeunesse". L'avocat du condamné, Me Ivan Doynov, a annoncé qu'il ferait appel en vue d'obtenir une réduction de moitié de la peine, en évoquant "des circonstances atténuantes", dont les aveux et les regrets exprimés par le condamné. Viktoria Marinova a été attaquée et tuée "de manière particulièrement cruelle", selon le tribunal, alors qu'elle faisait du jogging le long du Danube. Le meurtre de Mme Marinova, 30 ans, présentatrice sur une chaîne locale de télévision de Roussé, avait provoqué une vive émotion à l'échelle internationale puisqu'elle venait de lancer un nouveau programme, promettant de révéler des cas de corruption graves. Les autorités avaient reproché à des médias d'avoir diffusé "une fausse nouvelle" en liant le meurtre de cette journaliste à ses activités professionnelles. Le dernier rapport de l'ONG Reporters sans frontières (RSF) évoquait cependant "une volonté affichée des autorités d'étouffer cette affaire en bâclant l'enquête" concernant le meurtre de la jeune journaliste.