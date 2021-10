Meurtre de Gabby Petito: les parents de Brian Laundrie n'organiseront pas de funérailles pour leur fils

Nous vous l'annoncions la semaine dernière: les restes humains retrouvés mercredi dernier dans une réserve naturelle de Floride correspondent bien au petit-ami de la jeune voyageuse assassinée Gabby Petito. "Une comparaison des données dentaires a confirmé que les restes humains découverts" dans la réserve "sont ceux de Brian Laundrie", qui avait disparu en septembre après être rentré sans sa fiancée Gabrielle Petito d'un long voyage à travers les Etats-Unis, a indiqué le FBI dans un communiqué.

Le jeune homme de 23 ans, qui avait refusé de répondre aux questions des enquêteurs avant de disparaître, avait été désigné comme une "personne digne d'intérêt pour l'enquête".

Brian Laundrie et Gabby Petito, 22 ans, avaient quitté New York en juillet pour un voyage dans une camionnette aménagée censé durer quatre mois et dont les étapes, dans les décors grandioses des parcs nationaux de l'Ouest américain, étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.

Le père de Brian Laundrie a renseigné aux équipes du FBI la semaine dernière les itinéraires préférés de son fils dans une réserve marécageuse de la Floride, conduisant à la découverte d'un sac à dos appartenant au jeune homme. Cette découverte

Les parents de Brian Laundrie, Christopher et Roberta, ont été aperçus en train de quitter leur domicile dimanche pour la première fois depuis que la police leur a annoncé le décès de leur fils dans cette zone marécageuse de l'état de la Floride, il y a 4 jours. Le père de 62 ans, Christopher, a crié à l'attention des journalistes présents devant sa demeure: "Laissez-moi faire mon deuil avec ma famille..."

Les parents de Brian Laundrie sont scrutés depuis des semaines par la presse américaine et des badauds qui campent devant leur domicile. Le couple qui a vu son fils après la disparition de Gabby Petito a été accusé longtemps de garder le silence sur l'affaire de la disparition de la jeune influenceuse américaine. De nombreuses questions restent en effet sans réponse: savent-ils ce qu'il s'est passé le jour où Gabby Petito a perdu la vie? Leur fils leur a-t-il raconté pourquoi il était revenu seul du parc National de Teton dans l'état du Wyoming?

Une analyse des restes humains de Brian devra déterminer les raisons de la mort du jeune homme. Le jeune homme a-t-il succombé aux dangers de la réserve naturelle ou s'est-il suicidé?

Les Laundries n'ont pas l'intention d'organiser des funérailles pour leur fils, a annoncé l'avocat de la famille, Steve Bertolino, au Daily Mail. Les restes de Brian seront incinérés et remis à ses parents "le moment venu", a-t-il déclaré.