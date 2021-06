Meurtre de George Floyd: en larmes, le frère de la victime demande des explications à Derek Chauvin

Le policier blanc Derek Chauvin a été condamné vendredi à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, une lourde peine qui reflète l'impact planétaire du drame. L'avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a immédiatement salué une décision "historique" qui selon lui permet aux proches du quadragénaire noir et aux Etats-Unis "de faire un pas de plus vers la réconciliation", après treize mois tumultueux.



Le président démocrate Joe Biden, élu avec le soutien de la communauté afro-américaine, a salué une sentence qui lui "semble juste". Elle est aussi rarissime. Avant Derek Chauvin, seuls une dizaine de policiers américains ont écopé de peine de prison pour des meurtres commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Durant le prononcé du verdict, le frère de George Floyd, Terrence, s'est adressé à l'accusé. "Je voulais savoir, de l'homme lui-même, pourquoi ? A quoi pensiez-vous ? Qu'aviez-vous en tête quand vous vous êtes agenouillé sur le cou de mon frère ?"

Il a ensuite fondu en larmes. "Pourquoi, alors que vous saviez qu'il ne représentait plus aucune menace, il était menotté, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas levé au moins ? Pourquoi est-ce que vous êtes resté là ?"