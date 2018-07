Mexico extrade aux Etats-Unis un "témoin clé" contre El Chapo

(Belga) Mexico a extradé aux Etats-Unis Damaso Lopez, un des principaux lieutenants du puissant baron de la drogue mexicain El Chapo, qui doit prochainement être jugé à New York, a annoncé le parquet vendredi.

"Ce matin, à Ciudad Juarez, dans l'Etat de Chihuahua, a été remis en vue d'une extradition Damaso" Lopez, a déclaré aux médias Alberto Elias, vice-procureur général. Lopez, qui est "potentiellement un témoin clé" contre Joaquin "El Chapo" Guzman, sera présenté devant la justice de l'Etat de Virginie, dans l'est des Etats-Unis, pour "association de malfaiteurs" présumée, a ajouté le magistrat. Damaso Lopez a été arrêté le 2 mai 2017 par les autorités mexicaines dans un quartier résidentiel de Mexico. El Chapo, dont le procès doit débuter en septembre aux Etats-Unis, est accusé d'avoir dirigé pendant plus de 20 ans le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants que le continent ait jamais connu. Selon l'accusation, il a, dans ce cadre, commandité de multiples assassinats et kidnappings, allant jusqu'à torturer lui-même ses victimes. En juillet 2015, le baron de la drogue s'était échappé d'une prison de haute-sécurité, près de Mexico, par un tunnel équipé de rails. Il avait été capturé en janvier 2016, après six mois de cavale, infligeant au passage un sérieux camouflet au gouvernement, puis extradé aux Etats-Unis. (Belga)