Mexique: 14 morts dans l'accident d'hélicoptère

(Belga) Le bilan de l'accident d'hélicoptère survenu vendredi dans l'Etat de Oaxaca, au sud du Mexique, après un puissant séisme, est passé à 14 morts, ont indiqué dimanche les autorités.

L'accident est survenu alors que le ministre mexicain de l'Intérieur et plusieurs fonctionnaires inspectaient la zone de l'épicentre d'un séisme de magnitude 7.2 qui s'était produit quelques heures auparavant. Le pilote de leur hélicoptère a perdu le contrôle à l'atterrissage de l'appareil qui s'est écrasé sur des habitants passant la nuit dehors de crainte d'une nouvelle secousse sismique. Parmi les 14 victimes - qui toutes se trouvaient au sol - figurent trois enfants dont un bébé de six mois. Quinze personnes ont été blessées. A bord de l'hélicoptère se trouvaient le ministre de l'Intérieur mexicain Alfonso Navarrete et le gouverneur de l'Etat de Oaxaca Alejandro Murat, tous deux indemnes. Le ministre de la Défense Salvador Cienfuegos s'est rendu dimanche dans la ville de Santiago Jamiltepec, où s'est produit le drame, pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. "Le ministère de la Défense assume la pleine responsabilité de ce qui s'est produit", a-t-il déclaré. Le séisme a également été fortement ressenti à Mexico, où le déclenchement de l'alarme sismique a précipité dans les rues la population de la mégapole, et fait resurgir l'angoisse éprouvée en septembre. Le peu de dégâts provoqués par la secousse s'expliquerait par sa profondeur, à 24,7 km selon l'USGC. Deux séismes ont frappé le pays en septembre faisant au total 465 morts. Le 7 septembre, un tremblement de terre de magnitude 8,2 --le plus puissant en un siècle au Mexique -- avait frappé le pays et endeuillé ce même Etat de Oaxaca, où 96 décès avaient été recensés. Le 19 septembre, au 32e anniversaire de l'énorme séisme de 1985 qui avait tué 10.000 personnes, une secousse de magnitude 7,1 avait fait 369 morts à Mexico. Situé à la jonction de cinq plaques tectoniques, le Mexique est l'un des pays du monde où l'activité sismique est la plus forte. (Belga)