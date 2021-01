Mexique: 19 corps calcinés retrouvés près de la frontière avec les Etats-Unis

(Belga) Au moins 19 corps calcinés ont été découverts samedi à Miguel Aleman, une ville mexicaine proche de la frontière avec les Etats-Unis, a annoncé le parquet de l'Etat de Tamaulipas (nord).

La police a découvert sur une route de campagne "deux véhicules calcinés, ainsi que des restes humains", précise le parquet dans un communiqué. Deux cadavres calcinés se trouvaient sur les sièges avant de l'un des véhicules - une fourgonnette - deux autres à l'extérieur et 15 à l'arrière. Selon les premiers éléments de l'enquête, "la mort a été causée par des projectiles d'arme à feu, puis ils ont été incendiés". Aucune douille n'ayant été trouvée sur place, le parquet n'exclut pas que les victimes aient pu être tuées dans un autre endroit. Située aux confins de l'Etat du Nuevo Leon, Miguel Aleman, ville de 20.000 habitants, jouxte la ville américaine de Roma (Texas). La région est régulièrement le théâtre d'affrontements entre le cartel du Nord-ouest, qui contrôle une partie du Nuevo León, et celui du Golfe, qui depuis des décennies sévit à Tamaulipas. En janvier 2019, 24 cadavres, dont 15 calcinés, avaient été retrouvés à Miguel Aleman, après des affrontements entre groupes criminels. Depuis décembre 2006, plus de 300.000 morts violentes ont été enregistrées au Mexique. Ces violences sont souvent liées au crime organisé, en particulier aux cartels de la drogue qui se disputent les routes vers les États-Unis. (Belga)