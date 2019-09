Mexique: 29 corps découverts dans une fosse clandestine

(Belga) Les autorités mexicaines ont annoncé mardi la découverte début septembre d'une fosse commune clandestine contenant 29 corps répartis dans 129 sacs plastique dans l'ouest du pays.

"Nous avons 13 corps complets et 16 incomplets, ce qui fait un total de 29 corps", a déclaré en conférence de presse le procureur de l'Etat de Jalisco (ouest), Gerardo Solis. Ces corps correspondent à 27 hommes et deux femmes, a précisé le magistrat. La fosse commune, de plus de cinq mètres de profondeur, a été découverte le 3 septembre dans un terrain vague, à Zapopan, dans la zone métropolitaine de la ville de Guadalajara. Pour l'heure, les corps de trois hommes et une femme, qui étaient portés disparus, ont été reconnus par leurs familles. Depuis le début de l'année, 27 fosses clandestines ont été découvertes dans l'Etat de Jalisco.